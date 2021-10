Tg Musica – Edizione del 5 ottobre

È online l’edizione di questa settimana del nostro Tg Musica.

LIAM GALLAGHER ANNUNCIA IL TERZO DISCO DA SOLISTA

C’è la data. Liam Gallagher sta per tornare. Uscirà il 27 maggio il terzo disco da solista del cantautore. Ad annunciarlo è stato lo stesso 49enne con un post social che non ha fatto altro che accrescere l’attesa. Si intitola ‘C’mon you know’ il progetto che dal 6 ottobre è disponibile in pre-order. Con l’album partirà un grande tour, anticipato da una data speciale a Knebworth, location che nel 1996 ha ospitato uno dei concerti più iconici degli Oasis. Il duo allora si era esibito davanti a 250mila persone. L’appuntamento con il live è per il 4 giugno. ‘C’mon you know’ arriva, invece, a 3 anni dall’ultimo di Gallagher ‘Why me? Why not’ e a 5 dal debutto da solista con ‘As you were’.

IL NUOVO BRANO DI FRANCESCA MICHIELIN NEL FILM DI ACCORSI-LEONI

‘Marilyn ha gli occhi neri’ si colora con la musica di Francesca Michielin: la cantautrice torna l’8 ottobre con ‘Nei tuoi occhi’, singolo nuovo di zecca che fa da colonna sonora ufficiale del film firmato da Simone Godano, con Stefano Accorsi e Miriam Leone, che arriva nelle sale il 14 ottobre. Dal confronto artistico tra la Michielin e Andrea Farri, autore della colonna sonora ufficiale di ‘Marilyn ha gli occhi neri’, nasce un brano pop dal sound avvolgente. Punto di partenza un delicato riff di pianoforte da cui si sviluppa un pezzo dalle sonorità elettroniche minimali.

NORAH JONES SI PREPARA A LANCIARE IL SUO PRIMO DISCO NATALIZIO

Cantautrice, pianista, vincitrice di 9 Grammy Awards. Ora Norah Jones si butta in una nuova avventura e torna con il suo primo album natalizio. È disponibile dal 15 ottobre ‘I dream of Christmas’, una collezione di classici senza tempo e nuove canzoni che esplorano le complicate emozioni dei nostri tempi e le speranze. “Ho sempre amato la musica natalizia, ma non ho mai avuto l’ispirazione per fare un album di Natale fino ad ora- dice la cantante di ‘Sunrise’ – l‘anno scorso mi sono ritrovata ad ascoltare ‘Funky Christmas’ di James Brown e ‘Christmas Album’ di Elvis la domenica durante il lockdown per confortarmi. Nel gennaio 2021- aggiunge- ho iniziato a pensare di fare un album di Natale tutto mio”. Su tutte le piattaforme è disponibile il primo singolo estratto, l’inedito ’Christmas calling (Jolly Jones)’.

PATTI SMITH IN CONCERTO A ROMA: IL LIVE ALLA NUVOLA DI FUKSAS

Icona vivente, ‘sacerdotessa’ del rock che in oltre 40 anni ha attraversato i generi e l’arte in tutte le sue forme. Amata, discussa e tra le artiste più influenti, Patti Smith arriva a Roma per un concerto speciale alla Nuvola di Fuksas. La cantautrice si esibirà il 10 ottobre nell’ambito di ‘Riemergere’ di Eur Culture per Roma, la rassegna di eventi artistico-culturali in programma dallo scorso settembre e per quasi 10 mesi nei punti focali del quartiere Eur. Ad accompagnare la Smith sul palco Tony Shanahan al basso e alle tastiere e i figli Jackson Smith alla chitarra e Jesse Paris Smith al piano. I biglietti sono disponibili su TicketOne.