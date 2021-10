VIDEO| The Leading Guy: da adesso in poi “Solo musica” in italiano

Ripartire. Sembra essere questo il filo conduttore della carriera di The Leading Guy, su tutte le piattaforme con “Solo Musica”, secondo assaggio di una nuova fase per l’artista, al secolo Simone Zampieri.

Preme il tasto reset il cantautore e si mette alle spalle la produzione in inglese che finora era stata la sua cifra stilistica. The Leading Guy, cresciuto musicalmente in Irlanda, ne aveva fatto la lingua della sua musica: espressione più naturale dei suoi pensieri.

Ora, però, prevale la voglia di sperimentare, di rischiare e di buttarsi nella sfida dell’italiano. Percorso che ci ricorda quello affrontato da Wrongonyou qualche anno fa.

“Solo musica”, come racconta ai nostri microfoni Simone, è tra l’altro il primo pezzo in italiano scritto per raggiungere questo scopo. “È un’opera d’amore alla musica che che non era più centrale nel discorso che volevo fare”, spiega l’interprete di “Times” che – per questo singolo – si è affidato alla collaborazione di Vinicio Capossela. Con lui la riscoperta anche di un universo musicale – quello del cantautorato – a cui più si adatta la voce e l’attitudine di Simone.

“Solo musica” si inserisce in questo filone: è un pezzo delicato e ben scritto che apre anche a un progetto più ampio. Nel 2022 The Leading Guy pubblicherà un disco, frutto del lavoro fatto in studio in quest’ultimo anno.

Di questo e della collaborazione con Vinicio Simone ci ha parlato a distanza.

Ecco l’intervista ↓