Tg Diregiovani – Edizione del 5 ottobre 2021

Nelle news del Tg Diregiovani di oggi:

– ALICE NELLA CITTÀ, LA NUOVA EDIZIONE DAL 14 AL 24 OTTOBRE A ROMA

Star amatissime dal pubblico di tutte le età, grandi autori e puro intrattenimento. Tutto questo sarà la nuova edizione di Alice nella città, sezione autonoma e parallela alla Festa del Cinema di Roma, in programma dal 14 al 24 ottobre nella Capitale. Quella in arrivo sarà una kermesse più pop, animata da grandi eventi. Primo fra tutti l’arrivo di Johnny Depp. L’attore sarà a Roma il 17 ottobre per presentare ‘Puffins’, web-serie animata che lo vede in veste di doppiatore. Ad aprire Alice nella città, che si svolgerà tra l’Auditorium Parco della Musica, l’Auditorium Conciliazione, la Casa del Cinema e il Cinema Savoy, sarà, a quasi quarant’anni dall’uscita nelle sale del primo film, la pellicola ‘Ghostbusters: Legacy’;



– STASERA RIPARTONO LE IENE SU ITALIA 1

Ripartono stasera in prima serata su Italia 1 Le Iene. Tra le novità della nuova stagione la conduzione: ad affiancare Nicola Savino infatti, saranno dieci volti femminili che si alterneranno in ogni puntata. A partire stasera sarà Elodie. Tra i servizi di punta di oggi ci sarà quello sulla vicenda Dayane Mello: la ‘iena’ Roberta Rei è volata in Brasile per cercare un contatto ravvicinato con la modella, da settimane all’interno del reality ‘La Fazenda’ ignara di aver subito molestie dal concorrente Nego Do Borel. L’inviata si è presentata alle porte della fattoria per provare ad incontrare Dayane;

– MARRACASH OTTIENE IL QUINTO DISCO DI PLATINO

Quinto disco di platino per Marracash. Il riconoscimento è arrivato per ‘Persona’, album più venduto del 2020 e che conta a oggi oltre 200.000 copie vendute e più di 450 milioni di streaming solo su Spotify. Un traguardo per il ‘king del rap’ che mette così un nuovo tassello nell’hip hop italiano, dimostrando ancora una volta la forza di uno dei rapper più amati e stimati di sempre. Il disco si compone anche di numerose collaborazioni con artisti affermati della scena italiana come Elisa, Madame, Coez e Sfera Ebbasta;

– NETFLIX AUMENTA I PREZZI IN ITALIA: ECCO QUANTO COSTA

Nuovo aumento di prezzi per gli abbonamenti Netflix. Dopo l’ultimo rincaro nel 2017, dallo scorso 2 ottobre sono entrate in vigore le nuove tariffe per due piani, quello Standard e quello Premium. Resta invariato il piano Base (1 solo dispositivo connesso). Nello specifico,

il Piano Standard salirà a 12,99 euro al mese e il Piano Premium arriverà a 17,99 euro al mese . Gli aumenti valgono sia per i nuovi utenti che per i vecchi abbonati, che inizieranno a ricevere notifica del cambio prezzo dal 9 ottobre;

– FRANCESCA MICHIELIN AL CINEMA CON ‘NEI TUOI OCCHI’

Nuova musica per Francesca Michielin: la cantautrice ha annunciato ‘Nei tuoi occhi’, singolo che sarà disponibile dall’8 ottobre su tutte le piattaforme digitali, in radio e non solo. Il brano infatti, arriverà anche al cinema e sarà incluso nella colonna sonora del film firmato da Simone Godano, con Stefano Accorsi e Miriam Leone, ‘Marilyn ha gli occhi neri’, nelle sale dal 14 ottobre.