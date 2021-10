Gatto cade “dal cielo” e colpisce un uomo: un cane con le scarpe lo difende

Può sembrare una fake news ma è successo davvero. Siamo in Cina, nella città di Harbin, dove uno sventurato passante è stato protagonista di un episodio a dir poco surreale.

Mentre era a passeggio con il suo cane, l’uomo è stato colpito in testa da un gatto, precipitato probabilmente da un balcone sovrastante. Il colpo è stato così forte da fargli perdere i sensi.

Il cane, che curiosamente indossava un paio di scarpe, si è avvicinato per capire cosa avesse il suo padrone e, individuato il responsabile, ha rincorso il gatto iniziando ad abbaiargli contro.

Nel frattempo, l’uomo giaceva sul marciapiede privo di sensi mentre i passanti increduli osservavano la scena.

Il video risale al 2020, ma è diventato virale nelle ultime settimane.