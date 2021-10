GF Vip 6, Lulù soffre di disturbi alimentari? Preoccupazione in casa

Preoccupazione nella casa Grande Fratello Vip 6 per le condizioni di Lulù Selassié. Secondo alcuni coinquilini, la ragazza soffrirebbe di disturbi alimentari. Nella serata di ieri, ancora una volta si è discusso sul “letto-gate” e la pretesa della Princess di dormire con Manuel Bortuzzo.

Per cercare di spiegare il suo atteggiamento quasi ossessivo, Clarissa ha affermato che la sorella è supportata fuori dalla casa da uno psicologo che la segue costantemente, cosa che non accade all’interno del programma.

Sono cose pesanti e la sorella le spiattella così come se fossero la lista della spesa, senza rispettare i tempi di Lulù.

Avrebbe dovuto dirlo Lulù. #gfvip pic.twitter.com/IObAQyNXdW — 𝐦𝐫𝐬𝐢𝐧𝐜𝐨𝐞𝐫𝐞𝐧𝐳𝐚 🌻 (@mrsincoerenza) October 6, 2021

Al termine della conversazione, Francesca Cipriani ha sollevato il dubbio che Lulù possa soffrire di bulimia.

“Va a vomitare dopo mangiato. Piccolina, io me ne sono accorta. Ha bisogno di aiuto”.

Francesca conferma che Lulù dopo mangiato va in bagno a vomitare…

E aggiunge “ha bisogno di aiuto infatti”…#gfvip



(di questo mi dispiace molto) pic.twitter.com/qrvz1uZyIv — Miri (@Myriam_Rea) October 6, 2021

Prima di Francesca, un altro concorrente aveva affrontato la questione direttamente con Lulù. In una conversazione, Andrea Casalino le si era avvicinato parlando apertamente del sospetto del suo disturbo alimentare.

credo che Lulu abbia davvero dei seri problemi alimentari ed Andrea fu il primo ad accorgersene #gfvip

pic.twitter.com/uUyU6aTVwp — giulia (@listlesslyy) October 6, 2021

C’è grande preoccupazione per le condizioni di Lulù anche fuori dal GF. Gli utenti del web, sia sostenitori che detrattori, hanno espresso apprensione per la sua salute.