Caro Evan Hansen, tutto sul film in anteprima alla Festa del Cinema

Caro Evan Hansen diretto da Stephen Chbosky (Noi Siamo Infinito – The Perks of Being A Wallflower, Wonder) sarà presentato in anteprima ad Alice nella Città in coproduzione con la Festa del Cinema di Roma (14-24 ottobre). Lo spettacolo di Broadway che ha emozionato una generazione diventa un’appassionante evento cinematografico: dopo aver vinto Tony, Grammy ed Emmy, Ben Platt torna a vestire i panni dell’ansioso e solitario studente liceale che vive le sfide di comprendere sé stesso e riuscire a integrarsi nella confusione e nella crudeltà di un’epoca travolta dai social media.

CARO EVAN HANSEN, IL CAST

Ad animare Caro Evan Hansen le canzoni vincitrici del Grammy, inclusi i brani simbolo “You Will Be Found,” “Waving Through a Window,” “For Forever” e “Words Fail,” e le interpretazioni della sei volte candidata all’Oscar Amy Adams e della vincitrice del Premio Oscar Julianne Moore, oltre a Kaitlyn Dever (La Rivincita delle Sfigate – Booksmart), Amandla Stenberg (Il Coraggio della Verità – The Hate U Give), Colton Ryan (su Apple TV+ con Little Voice), Nik Dodani (su Netflix con Atypical), DeMarius Copes (a Broadway con Mean Girls) e Danny Pino (su NBC per Law & Order: Unità Speciale).

Diretto dall’acclamato Chbosky, il film è stato scritto per il grande schermo dall’autore dello spettacolo, già vincitore del Tony Award, Steven Levenson, con musiche e testi realizzati dal duo vincitore di premio Oscar, Grammy e Tony, Benj Pasek & Justin Paul (La La Land, The Greatest Showman).

Dear Evan Hansen è prodotto da Marc Platt (La La Land, Into the Woods, Il Ritorno di Mary Poppins – Mary Poppins Returns) e Adam Siegel (Cani Sciolti – 2 Guns, Drive), ed ha visto la produzione esecutiva di Michael Bederman, Steven Levenson, Benj Pasek e Justin Paul.

CARO EVAN HANSEN, IL TRAILER

CARO EVAN HANSEN, DATA DI USCITA

Caro Evan Hansen debutta il 2 dicembre al cinema con Universal Pictures Italy.

CARO EVAN HANSEN, IL POSTER