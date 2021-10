Pioggia di fischi contro Donnarumma, il ritorno a San Siro è un disastro

L’Italia ritorna a perdere dopo 37 partite e quasi 3 anni di imbattibilità. Ieri sera a San Siro è stata una serata nera per tutti, da Roberto Mancini a Donnarumma. Proprio il portierone, protagonista del fatidico trasferimento dal Milan al PSG, è stato oggetto di fischi prima e durante il match.

Quello che molti tifosi immaginavano si è avverato, il ritorno di Gigio a Milano non è stato dei migliori. All’entrata in campo per il riscaldamento ecco i primi sibili, misti a qualche applauso di incoraggiamento. Al momento della lettura delle formazioni invece è arrivata letteralmente una pioggia di fischi, sia all’insegna di Donnarumma sia alla squadra spagnola. Di Gigio non si percepisce neanche il nome da quanto il ronzio è forte. La Uefa non ci sta e fa rileggere, ma la storia si ripete: il bersaglio principale è sempre lui.

Situazione non difficile per un ragazzo di appena 22 anni che prima si è visto protagonista di uno striscione dei tifosi rossoneri che recitava: “Donnarumma… a Milano non sarai mai più il benvenuto… uomo di m****”. Poi sotto gli attacchi dei ragazzi spagnoli si è visto protagonista di alcune parate più o meno efficaci. Un tiro facile di Marcos Alonso gli sfugge dalle mani e sbatte sul palo, salva tutto Bonucci che lancia in calcio d’angolo. Il portiere non era sereno e la pressione ha colpito sulla sua bravura. Anche Busquets ha capito il suo momento difficile, andando a consolarlo subito dopo.

Dure le reazioni del web ai fischi contro Donnarumma:

Barbano sul #CorSport: i teppisti che hanno fischiato #Donnarumma sono gli unici che meritano la sconfitta. Non sono tifosi e le loro urla scimmiesche fanno il paio con gli insulti di Firenze a Koulibaly pic.twitter.com/kaVSRGO0Uc — Giovanni Capuano (@capuanogio) October 7, 2021

Stamattina non si parla d'altro che dei fischi a Donnarumma.

Lo stesso Donnarumma che con le sue manone ha permesso a questo paese di festeggiare un titolo che a inizio torneo nemmeno sognavamo di vincere.

Ipocrisia allo stato puro!#ItaliaSpagna #Donnarumma pic.twitter.com/Ww06OqAGMJ — Giuseppe Lepera (@GiuseppeLepera5) October 7, 2021

Una cosa ora è certa, i milanisti presenti non erano andati a #Sansiro per vedere la #Nazionale, ma solo per fischiare#Donnarumma.

Già solo questo mi pare folle. — Il Vatenerazzurro (@Vatenerazzurro1) October 7, 2021

Chiariamo. Ieri sera non è stato fischiato né #Donnarumma portiere della nazionale, né Donnarumma ex portiere del #Milan. E' stato fischiato l'uomo: ed è bene che tutti se ne facciano una ragione, lui compreso. Perché essere il portiere dell'Italia non offre alcun condono morale. pic.twitter.com/UuF4SejE2T — Omar Marco Kamal 🆗 (@omykamal) October 7, 2021

Ho criticato duramente #Donnarumma all'epoca dei fatti. E anche il ruolo di Raiola ripetutamente, persino in diretta tv alla Domenica Sportiva. Ho le idee chiare sui fatti. Ma i fischi ad un giocatore che indossa la maglia della nazionale non riesco a digerirli. #ItaliaSpagna — riccardo cucchi (@CucchiRiccardo) October 6, 2021