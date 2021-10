Squid Game oltre la finzione: il numero di telefono dei giochi mortali è vero

La realtà supera l’immaginazione. In Squid Game, la serie tv che ha appassionato milioni di giovani in tutto il Mondo, il numero di telefono per partecipare ai giochi mortali su cui si concentra tutta la trama, esiste davvero. Otto cifre che, se composte sul proprio cellulare, corrispondono al numero di telefono di una persona del tutto estranea al cinema e alla finzione.

LEGGI ANCHE QUI Squid Game spopola su Netflix: tutto quello che sappiamo sulla seconda stagione

Netflix ha già annunciato che interverrà per ‘ripulire’ il prodotto sudcoreano, attualmente il più seguito sulla piattaforma streaming. Ancora nessuna certezza sull’identità del proprietario del numero di telefono. Alcuni dicono sia un uomo di nazionalità sudcoreana, altri di aver sentito la voce di una donna.

Non sono chiare neanche le motivazioni che hanno indotto la produzione a scegliere quella sequenza di cifre. A quanto pare in Sud Corea esistono espliciti divieti per l’inserimento di numeri di telefono veri nei film ma non nelle serie tv. Negli Stati Uniti, invece, è celebre il ricorso al prefisso 555. Al di là dei numeri di telefono, il successo della serie televisiva asiatica è interplanetario. I personaggi del cast sono diventati veri e propri idoli, come conferma l’intervista di Jimmy Fallon al celebre The Tonight Show.