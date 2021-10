Tg Diregiovani – Edizione del 7 ottobre 2021

Nelle news del Tg Diregiovani di oggi:

– MIKA POSSIBILE CONDUTTORE DELL’EUROVISION

In attesa di vedere l’’Eurovision Song Contest’ in suolo italiano, nel 2022, piovono i rumors sulla kermesse che la Rai sta organizzando nel più completo riserbo. A scatenare il tam tam sull’argomento, però, ci ha pensato Gabriele Corsi – del Trio Medusa – che sui social ha svelato il nome di uno dei possibili candidati alla conduzione della kermesse. Si tratterebbe della star di X Factor Mika. D’altronde, il palco dell’Eurovision richiede una presenza con un forte carisma e un inglese più che perfetto. Per questo si erano paventati più volte i nomi di Alessandro Cattelan e Chiara Ferragni, perfetti per il ruolo da vestire in mondovisione;

– RIPARTE ‘IL COLLEGIO’, LA SESTA EDIZIONE DAL 19 OTTOBRE SU RAI2

Torna dal 19 ottobre su Rai2, in collaborazione con Banijay Italia ‘Il Collegio’. Per la sesta edizione in arrivo, venti ragazzi lasceranno le abitudini della vita moderna e i loro tanto amati social media per tornare nel 1977, anno innovativo che ha segnato la svolta economica e sociale del Paese. Gli studenti varcheranno i cancelli del collegio Regina Margherita di Anagni (Fr) e troveranno ad aspettarli i professori con l’immancabile preside, Paolo Bosisio. A raccontare e ad accompagnare le avventure dei giovani studenti durante le 8 puntate del programma sarà la voce di Giancarlo Magalli;



– ‘NATIONS LEAGUE’, L’ITALIA BATTUTA DOPO TRE ANNI

Il cuore non basta, l’Italia esce sconfitta da San Siro contro una Spagna che ha saputo capitalizzare gli episodi favorevoli, nella prima semifinale di ‘Nations League’. Il 2 a 1, che vede gli azzurri perdenti, arriva dopo 3 anni una serie positiva lunga 37 partite. La Spagna tornerà a San Siro, domenica sera (20.45), per sfidare la vincente di Belgio-Francia in finale. La perdente, invece, sempre domenica ma a Torino alle ore 15 giocherà contro l’Italia nella finale per il terzo posto;



– ‘GUIDA ASTROLOGICA X CUORI INFRANTI’: TRAILER, TRAMA E DATA DI USCITA

Il successo editoriale di Silvia Zucca prende vita sul piccolo schermo. Il 27 ottobre arriverà ‘Guida astrologica x cuori infranti’, la nuova serie originale italiana Netflix creata e diretta da Bindu de Stoppani e co-diretta da Michela Andreozzi. Gli episodi saranno disponibili dal 27 ottobre e vedranno al centro della commedia romantica Alice Bassi (interpretata da Claudia Gusmano), poco più che trentenne, single e assistente di produzione in un piccolo network televisivo e Tio (interpretato da Lorenzo Adorni), un attore della soap opera di punta del network e sedicente guru dell’astrologia, destinato a diventare presto la sua personale ‘guida astrologica per cuori infranti’;



– ‘GF VIP 6’, MANUEL BORTUZZO IN PIEDI GRAZIE AI TUTORI: LE REAZIONI DELLA CASA

Una delle scene più belle che vedremo in questo ‘Grande Fratello Vip’. Così è stata descritta all’unanimità dal web l’immagine di Manuel Bortuzzo in piedi grazie ai tutori. Il 22enne ha deciso di sorprendere i suoi coinquilini e, aiutato da Aldo Montano e Alex Belli, si è presentato nella casa senza sedia a rotelle, che usa ormai da quasi 3 anni dopo la sparatoria di cui è rimasto vittima nel febbraio del 2019. Un momento davvero toccante, che ha commosso il pubblico e anche tutti i suoi colleghi del ‘GF Vip’.