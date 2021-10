Non ha avuto nessun ritardo ma ci siamo lasciati e ho dei dubbi…

Salve

Mi chiamo Alessandro . Ho 22 anni . Ho passato un periodo difficile ! Sia in ambito lavorativo che sentimentale . Poco prima che lasciassi la mia ragazza dopo 4 anni di relazione difficile, abbiamo avuto un rapporto non protetto e poco prima che ci siamo lasciati lei ha avuto il ciclo! Non ha avuto nessun ritardo e da quanto mi ha detto era tutto normale! Dopo poco che la nostra relazione era finita ho capito che essere innamorato di un altra ragazza. Sono andato dalla mia ex ragazza per chiarire questa situazione anche perché ancora lei ci sperava che potessimo tornare insieme . E oltre ad avere scoperto che si sta trascurando (mangia poco dorme poco e altro ) qualche giorno prima che ci siamo visti (un giorno fa) ha vomitato e a breve in questi giorni dovrebbe avere il ciclo. Lei non ha avuto altri rapporti . Ho un po’ la paranoia che possa essere incinta anche se mi sono informato e non dovrebbe essere così . Se possibile vorrei una mano per capire meglio e mettermi il cuore in pace .

Alessandro, 22 anni

Caro Alessandro,

da quello che ci hai raccontato ci sembra che non ci siano fattori di rischio, vista la comparsa del ciclo. Probabilmente i sintomi che hai notato potrebbero essere correlati ad un disagio emotivo legato alla rottura del vostro rapporto. Ognuno di noi ha bisogno di un tempo specifico per elaborare le separazioni e possono esserci delle somatizzazioni.

I tuoi timori rispetto alla presunta gravidanza possono essere legati eventualmente anche alla responsabilità di averla fatta soffrire?… Le relazioni possono finire ma non ci sono colpe specifiche.

Ribadiamo che tecnicamente non vi sono rischi per una gravidanza.

Un caro saluto!