La Pietà secondo Jago

A Roma in piazza del Popolo, nella Basilica di Santa Maria in Montesanto, più conosciuta come Chiesa degli Artisti, c’è la nuova opera di Jago: una pietà rovesciata, ”Una rielaborazione in chiave moderna di un momento di raccoglimento e di dolore, in cui l’umanità si è identificata per secoli”.

Jacopo Cardillo – non è celebrata solo nel mondo dell’arte contemporanea. L’artista, attivo anche nell’ambito della grafica e della produzione video, è amato da generazioni trasversali, tra cui tantissimi giovani che lo seguono e si appassionano a opere e lavori. Sono oltre 380mila i follower su Considerato uno tra gli scultori migliori del mondo, la fama del 34enne – all’anagrafe– non è celebrata solo nel mondo dell’arte contemporanea.Sono oltre 380mila i follower su Instagram , molti dei quali lo hanno seguito per l’inaugurazione della sua Pietà a Roma, accogliendolo come una star.

View this post on Instagram

Jago sui social racconta e documenta la nascita delle sue opere, che affondano le radici nelle tecniche ereditate dai maestri del Rinascimento. Lavora il marmo alla vecchia maniera pur costruendo un concetto intellettuale moderno, nuovo.

La Pietà è nata in 18 mesi di lavoro nello studio di Sant’Aspreno ai Crociferi, a Napoli.

”Non è la semplice riproposizione del celebre episodio biblico” ha detto Jago.

L’artista a Exibart ha spiegato così l’essenza dell’opera: “La foto di un padre che raccoglie la sua creatura da terra: credo che questo sia stato il meccanismo che mi abbia fatto venire in mente che il tema della Pietà potesse essere nuovamente interpretato. Tradurre in pietra quel tipo di momento e sentimento era rilevante, sia per affrontare l’amore paterno che per partecipare ai temi della contemporaneità, anche quelli più terribili come la guerra. Fornire simboli rinnovati è come aggiungere una parola nuova nel vocabolario dell’arte”.

L’installazione, curata da Tommaso Zijno e organizzata con i partner Studio Arte 15, FERCAM Fine Art e P.L. Ferrari, fa parte del progetto “Una porta verso l’infinito” – l’uomo e l’Assoluto nell’arte, all’interno del ciclo Arte e Liturgia, promosso dal Rettore Monsignor Walter Insero.

L’opera è in mostra nella Cappella del Crocifisso dal lunedì alla domenica dalle 13:00 alle 19:00 fino al 28 febbraio 2022. L’ingresso è gratuito.

QUELLO CHE C’È DA SAPERE SU JAGO