X Factor 2021, Erio incanta ai Bootcamp e fa commuovere Manuel

Con il suo timbro di voce particolare e piacevolmente delicato, Erio (alias Fabiano Franocich) ha conquistato Manuel Agnelli nella prima puntata dei Bootcamp di X Factor, andata in onda ieri sera su Sky Uno. Con l’inedito ‘Vero amore’, l’artista livornese ha fatto commuovere il frontman degli Afterhours, che non ha potuto commentare altro se non “Sei unico”.

La prima audizione di Erio a X Factor 2021

Erio ha saputo giocare molto bene le sue carte. Le aspettative nei suoi riguardi erano già molto alte, per via della sua prima esibizione alle audizioni. Anche qui, a sbilanciarsi tra i giudici è stato Agnelli che dopo aver ascoltato la sua interpretazione del brano di Elvis Presley ‘Can’t help falling in Love’ ha detto “Voglio lavorare con te”.

Amore vero, il testo dell’inedito di Erio

E se come sembra fosse vero che eri un inganno

Ti amerei lo stesso

Ti amerei lo stesso



E se come temo tu finissi per amare l’altro

Ti amerei lo stesso

Ti amerei lo stesso



E se tu stringessi il nome di un estraneo

Ti amerei

E se per anni non capissi che io ti ho visto

Ti amerei

E se per anni non capissi come io ti guardo

E se sputassi ancora sul cuore che ti ho dato

Ti amerei lo stesso

Chi è Erio?

Livornese di 35 anni, Erio ha già alle spalle un suo percorso artistico. A rilanciare la sua musica, è stata nel 2015, l’etichetta discografica La Tempesta Dischi con cui ha pubblicato il suo primo singolo We’ve Been Running in collaborazione con Paolo Baldini,Tre Allegri Ragazzi Morti e The Sleeping Tree. Nel 2018 esce il suo ultimo album ‘Inesse’. Nello stesso anno arriva la partecipazione al Concertone del Primo Maggio grazie al contest 1M Next.