Salmo in tour nel 2022: il rapper annuncia i concerti “Flop”

Nel 2020 Salmo era pronto a far scatenare i suoi fan, specialmente quelli all’estero, con un tour che lo avrebbe portato in tutto in mondo. Poi è arrivata la pandemia e la conseguente cancellazione di ogni concerto. Quasi due anni dopo, il rapper annuncia il suo ritorno live. Salirà sui palchi di tutta Italia nel 2022 con quello che sarà il suo “Flop Tour”. Primo appuntamento al Palazzo dello Sport di Roma l’1 marzo. Di seguito il calendario completo.

A luglio 2022, poi, Salmo si esibirà anche negli stadi: il 3 allo Stadio Comunale di Bibione e il 6 a San Siro.

I biglietti

I biglietti sono disponibili a partire dalle ore 12 di lunedì 11 ottobre sui siti di Vivo Concerti (che organizza gli show) e TicketOne e dalle ore 12 di sabato 16 ottobre in tutte le rivendite autorizzate.