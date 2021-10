I The Kolors sono ‘Leoni al sole’: fuori il nuovo singoli

Dopo aver cantato tutta l’estate il singolo con oltre 20 milioni di stream “CABRIOLET PANORAMA”, i THE KOLORS sono tornati con un nuovo brano inedito dal titolo “LEONI AL SOLE”, disponibile in tutti gli store digitali e in programmazione radiofonica.

Il singolo è stato scritto da Tommaso Paradiso (che partecipa al brano con un cameo), Dario Faini e Vanni Casagrande.

Stash, cha ha curato la produzione del brano, ha raccontato: “Quando è uscita Cabriolet Panorama mi è capitato di scambiare dei messaggi con Tommaso Paradiso, gli era piaciuta molto. A fine giugno mi è arrivato un demo di una sua canzone che aveva scritto con Dario Faini e Vanni Casagrande. “Dovresti farla tu”, mi diceva”.

Prosegue Stash: “Ci ho lavorato tutta l’estate. Tommy e Dario mi hanno lasciato completa libertà di portarla nel nostro mondo, cercando di rispettare e di disegnare al meglio un incontro di identità artistiche per me preziose e complementari alla mia visione.

Ci siamo visti in costiera amalfitana, in una di quelle serate estive che ti fanno credere che la poesia è qualcosa che a volte riesci a toccare con le mani. Appena gli ho fatto sentire il pezzo Tommaso mi ha guardato dicendomi “sii” ed è stato emozionante vedere come fosse felice di vedere un suo regalo prendere forma”.