GF Vip 6, Francesca Cipriani ‘impazzisce’ e strappa i capelli a Giucas Casella

È ancora Francesca Cipriani show al Grande Fratello Vip 6. Dopo l’ennesimo incontro con il fidanzato Alessandro, questa volta separato da un vetro, è andato in onda un siparietto a dir poco surreale.

Al momento di salutarlo, Francesca ha ‘dato di matto’. Rientrando in casa ha sfogato la sua prorompente energia sui coinquilini, che si erano alzati in piedi per abbracciarla. Tra questi anche Giucas Casella, a cui, nella foga nel momento, Francesca ha iniziato a tirare senza motivo i capelli. Alle sue grida disperate, “Francesca che c’entro io!”, è intervenuto Alfonso Signorini per far tornare la calma.

“Mi ha tolto una ciocca di capelli!”, esclama Giucas, che afferma di non portare parrucchino: “semmai mi faccio mettere un po’ di tappo”.