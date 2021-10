DAZN ancora nella bufera: al posto di Juve-Alessandria trasmessa una puntata di Forum

Un nuovo disservizio di DAZN ha scatenato le ire degli utenti che, sintonizzati per vedere il match Juventus-Alessandria si sono trovati una puntata di Forum.

A causa di un problema tecnico, la piattaforma ha trasmesso il programma di Canale 5 per il primo quarto d’ora della partita, creando non poche lamentele tra gli abbonati che hanno riversato la loro rabbia sui social.

Migliaia di tweet hanno invaso Twitter, facendo schizzare l’hashtag #JuveAlessandria e Forum al top dei trending topic.