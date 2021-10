A Maker Faire tecnologia e musica “duettano” con l’esibizione de La Rappresentante di Lista in un cubo magico – VIDEO

Robottini dalle sembianze quasi umane, intelligenza artificiale, cura dell’ambiente e tecnologia avanzata. In mezzo una sezione dedicata alla musica. Dopo l’edizione virtuale dello scorso anno, torna a Roma Maker Faire, la più grande fiera di innovazione e creatività d’Europa che, tra gli stand del Gazometro Ostiense nel cuore della Capitale, mette in piedi la sua nona edizione.

Lente d’ingrandimento su intuizioni, idee e novità, Maker Faire oggi racconta, però, anche l’incrocio tra le nuove tecnologie e la musica in un viaggio tra talk, podcast e performance particolari. Tra queste quelle al Cube Stage di Studio Cliche, un cubo di 4 metri fatto da schermi trasparenti punto d’incontro tra arte sonora e visiva. Al centro le performance ad effetto di Naip, La rappresentante di lista e Max Casacci.

A scuola di musica con Morgan

Tra gli ospiti di Maker Music, questo il nome della sezione curata da Andrea Lai, anche Morgan. Il cantautore è stato protagonista, nella seconda giornata di fiera, di un talk sul tema centrale degli eventi: l’errore, inteso come sbaglio o come incidente di percorso ma modo per creare nuove vie artistiche. E di qualche siparietto, come quello rivangato dal cantautore sull’ormai celebre questione ‘Dov’è Bugo?’ andata in diretta nazionale al Festival di Sanremo 2020.

Maker Faire è in programma ancora per tutta la giornata di oggi 10 ottobre. Il programma completo è sul sito della kermesse.

Il videoservizio