Francesco Oppini parla di Tommaso Zorzi: “Se i rapporti sono veri si recuperano”

L’amicizia tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini è arrivata al punto di non ritorno?

I due ex concorrenti del Grande Frtaello Vip 5 avevano stretto un profondo rapporto nella casa, ma una volta fuori qualcosa si è incrinato.

Entrambi hanno mantenuto il silenzio sui motivi del loro allontanamento, almeno fino ad oggi. Ospite del programma “Non succederà più” di Radio Radio condotto da Giada Miceli, Oppini ha parlato per la prima volta del rapporto con Zorzi, senza però entrare nel merito dei loro dissapori.



“Le chiacchiere sono sempre in auge per qualsiasi cosa. Credo che i rapporti, quando sono veri, si recuperano sempre. Non ho detto che spero di recuperare, ho detto che quando i rapporti sono veri, si recuperano”.

“Perché non era vero a questo punto?” Chiede Giada.

“Può essere… Come le mie cose personali è una cosa che preferisco tenere per me, perché poi si sono fatte un sacco di chiacchiere sbagliate, inventate, sul web. Si riporta quello che si vuole. Non ho voluto mettere becco su questa cosa e non lo farò neanche in questo caso perché porto rispetto alle persone che ho conosciuto nella vita, a cui ho voluto bene e a cui voglio bene. La chiudo così”.