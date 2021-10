Un ruolo ad Amici, Sanremo o un inedito? Che annuncio farà Aka7even?

Un inedito, un ruolo ad Amici, un brano per Sanremo o chissà cos’altro. Aka7even farà un annuncio oggi alle 18. L’ex Amici ha avvisato i suoi fan su Twitter raccomandando loro di prestare molta attenzione al post che uscirà per quell’ora. Fioccano ora le ipotesi, anche se, al momento, restano campate in aria.

L’artista non ha rilasciato nessun teaser, alimentando l’hype intorno alla news. Il nome di Aka7even è, infatti, entrato subito tra i Trending Topic di Twitter raccogliendo i tantissimi messaggi dei seguaci in trepidante attesa. Tra la news più gettonata c’è ovviamente quella di un nuovo singolo, anche perché Aka non si è risparmiato a pubblicare foto e video dallo studio di registrazione. Sul web, però, i siti rilanciano con articoli di tutt’altro genere.

Secondo molti, Aka7even potrebbe ritornare ad Amici Di Maria De Filippi e non come ospite. Per lui la conduttrice avrebbe riservato il ruolo di mentore dei ragazzi. Una guida per una delle squadre che verrà a formarsi. Tra i rumors anche il nome di Deddy, che a quel punto sarebbe al fianco della divisione opposta.

Aka7even, infine, è spuntato nella lista degli ipotetici talenti che saliranno sul palco del Teatro Ariston nell’edizione 2022 di Sanremo. Questa, forse, la notizia sulla quale è più improbabile arrivi una conferma oggi. Non resta che attendere le 18.