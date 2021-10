Da Blanco a Paradiso, online la prima lista dei possibili “Big” a Sanremo 2022

È ancora lontanissima l’edizione 2022 del Festival di Sanremo ma già fioccano i rumors sulla possibile lista dei Big che vedremo in gara. A stilare un primo elenco di nomi è Il Messaggero che riporta indiscrezioni precise sulla kermesse condotta per la terza volta da Amadeus.

Nella lunga lista figurerebbero: Ariete, Anna, Alfa, Blanco, Il Tre, Aka7even. Gianluca Grignani, Giusy Ferreri, Dolcenera, Giorgia e Carmen Consoli. E ancora: Tommaso Paradiso, The Zen Circus, Marlene Kuntz, Zero Assoluto, The Kolors, Boomdabash, Federico Rossi, Mannarino, Eugenio in via di Gioia con Elio. La sorpresa più grande sarebbe il ritorno di Elisa, vincitrice nel 2001 con “Luce (Tramonti a Nord-Est)”, che avrebbe presentato un brano in coppia con Rkomi.

Tra le co-conduttrici si farebbe il nome di Anna Tatangelo. Per il comparto ospiti quelli di Jovanotti e Vasco Rossi ma per avere certezza su queste informazioni toccherà attendere.