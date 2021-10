Bianca Atzei ai fan: “Ho perso un bambino, dolore immenso”

Voglio raccontarvi la mia esperienza per sensibilizzare di un argomento di cui si parla poco, ma in cui purtroppo si ritrovano a vivere tante coppie”. Bianca Atzei ha scelto di rendere pubblico un momento terribile della sua storia con Stefano Corti. Dalla gioia di una gravidanza alla notizia dell’aborto.

“Dopo più di un anno succede, quando ho visto quel test positivo è stata l’emozione più bella della mia vita. Eravamo al settimo cielo! Avremmo voluto urlarlo al mondo intero”.

Una gioia immensa strozzata dal dolore.

Purtroppo, quella felicità è svanita nel momento in cui abbiamo saputo che la gravidanza si è interrotta dopo qualche mese e siamo dovuti intervenire chirurgicamente. Tantissime donne hanno affrontato e affrontano questo dolore, e adesso so cosa si prova e cosa vuol dire, in un battito di ciglia, passare dalla felicità più grande alla sofferenza più forte.

View this post on Instagram Un post condiviso da Bianca Atzei (@biancaatzei)

Anche il compagno Stefano Corti ha condiviso su Instagram questo momento intimo della loro vita di coppia.