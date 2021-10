Titanic torna in tv: il finale alternativo che non avete mai visto

Torna Titanic in tv ed è sempre come la prima volta. Il kolossal di James Cameron andrà in onda questa sera nel prime time di Canale 5 e, a 24 anni dalla sua uscita cinematografica, continua ad incollare milioni di spettatori davanti allo schermo.

Ma non tutti sanno che, in originale, Titanic si sarebbe potuto concludere in un modo diverso da quello che conosciamo.

Nei contenuti extra dell’edizione DVD Collector’s del 2005 del film è mostrato un finale alternativo, mai trasmesso sul grande schermo, che James Cameron ha deciso di scartare. Il video riguarda l’ultima scena, quando una ormai anziana Rose sta per gettare il Cuore dell’Oceano in mare.