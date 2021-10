Tg Diregiovani – Edizione del 12 ottobre 2021

Nelle news del Tg Diregiovani di oggi

– DA BLANCO A PARADISO, ONLINE LA PRIMA LISTA DEI POSSIBILI ‘BIG’ A SANREMO 2022

L’edizione 2022 del Festival di Sanremo è ancora lontana ma già fioccano i rumors sulla possibile lista dei Big che vedremo in gara. A stilare un primo elenco di nomi è Il Messaggero che riporta indiscrezioni precise sulla kermesse condotta per la terza volta da Amadeus. Nella lunga lista figurerebbero tra i vari nome anche: Ariete, Blanco, Aka7even. Gianluca Grignani, Giusy Ferreri, Tommaso Paradiso ed Eugenio in via di Gioia con Elio. La sorpresa più grande sarebbe il ritorno di Elisa, vincitrice nel 2001 con ‘Luce (Tramonti a Nord-Est)’, che avrebbe presentato un brano in coppia con Rkomi. Tra le co-conduttrici si farebbe il nome di Anna Tatangelo. Per il comparto ospiti quelli di Jovanotti e Vasco Rossi ma per queste informazioni occorrerà attendere;

– SU INSTAGRAM LO SFOGO DI SANGIOVANNI CONTRO LE INTOLLERANZE

Smalto sulle unghie, foto con la gonna e il rosa scelto come colore principale dell’artwork dei suoi lavori. Sono questi gli elementi che hanno portato sangiovanni ad essere al centro di qualche critica di troppo lanciata dai ‘leoni di tastiera’ che lo seguono sui social. Messaggi che ora il cantante condanna apertamente con un lungo sfogo pubblicato nelle sue storie. “Mi fa ancora troppo ridere- ha scritto sangiovanni- che in Italia non sia sdoganata la libertà di espressione e l’omosessualità. Amare un’altra persona dello stesso sesso è un problema, se invece stai dalla parte di chi lo rispetta sbagli. Sbagli perché stai fingendo di essere gay”. È un messaggio forte quello lanciato dal cantante, che non lascerà cadere nel dimenticatoio: “Ho scritto un pezzo del disco che parlerà di questo”, ha aggiunto. “Combattiamo questi pensieri retrogradi”;

– ‘NARCOS: MESSICO’, RILASCIATO IL TRAILER DELLA TERZA STAGIONE

“Il caos crea opportunità”. Così Netflix ha rilasciato il trailer della terza e ultima stagione di ‘Narcos: Messico’, spin-off della serie televisiva ‘Narcos’, che debutterà sulla piattaforma il 5 novembre. I nuovi dieci episodi ci porteranno nel vivo della guerra scoppiata dopo l’arresto di Felix Gallardo. Nel frattempo i nuovi cartelli indipendenti lottano per sopravvivere agli sconvolgimenti politici e alla violenza che si fa sempre più dura e faticosa. Inoltre, assisteremo alla nascita di una nuova generazione di boss messicani;



– MANESKIN, RIMANDATE AL 2022 LE DATE DI MILANO E ROMA

Sono state posticipate al 2022 le doppie date di Milano e Roma dei Maneskin, previste per dicembre. Ad annunciarlo è stata Vivo Concerti attraverso una nota. Così, il live previsto a Milano il 18 dicembre, è stato riprogrammato per mercoledì 23 marzo, mentre quello del 19 dicembre è stato fissato per il 5 aprile. Le due date di Roma al Palazzo dello Sport, sono state riprogrammate per il 12 e 13 aprile. “Grazie per la vostra comprensione e per il vostro supporto”, hanno poi scritto i Maneskin su Instagram;

– DA ALVARO SOLER A DIANA DEL BUFALO: ECCO LE VOCI ITALIANE DI ‘ENCANTO’

Alvaro Soler, Luca Zingaretti e Diana Del Bufalo. Sono queste le voci italiane del film d’animazione Disney ‘Encanto’. La pellicola, in uscita il 24 novembre, racconta la storia dei Madrigal, una famiglia che vive nascosta tra le montagne della Colombia, in una casa magica e in un luogo meraviglioso e incantato, chiamato Encanto. In attesa di vederlo in sala, Disney ha rilasciato il nuovo trailer.