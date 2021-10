Tale e Quale Polonia, l’attore di Bridgerton imita Damiano dei Måneskin e diventa virale – VIDEO

Energia e presenza scenica per una performance da urlo, Tale e Quale (Show) all’originale. Succede in Polonia dove Chris Cugowski ha imitato Damiano dei Måneskin vincendo l’ultima puntata del programma e diventando virale. Figlio d’arte Krzysztof, l’attore ha avuto una parte nella serie di Netflix Bridgerton.

Sul palco dello show, corrispettivo straniero del programma condotto da Carlo Conti su Rai 1, ha cantato “Zitti e buoni”. Quasi perfetto il suo italiano per un risultato molto diverso da quello ottenuto recentemente da Alba Parietti, anche lei nei panni di Damiano per Tale e Quale. Ventidue anni appena, Chris è salito sul palco riproponendo l’esibizione fatta dalla band nostrana all’Eurovision Song Contest. Trucco e abiti uguali, vedere per credere!

Il video