Guardiani della Galassia Vol. 3, Will Poulter nel cast: ecco chi interpreterà

Will Poulter (The Revenant, Black Mirror: Bandersnatch) sarà Adam Warlock in Guardiani della Galassia Vol. 3, previsto nelle sale a maggio 2023. Ad annunciarlo un’esclusiva sul sito Deadline, che ha raccontato la ricerca congiunta tra il regista James Gunn – reduce dal successo di The Suicide Squad: Missione Suicida per Warner Bros. – e dai Marvel Studios alla fine di cui ha avuto la meglio il provino di Poulter. L’arrivo di questo personaggio è stato annunciato in nella scena post-credit di Guardiani della Galassia Vol. 2 quando Ayesha (Elizabeth Debicki) dei Sovereign ha dato vita a un bozzolo con il corpo di Warlock, una creatura creata per eliminare Star-Lord e il resto dei Guardiani.

Creato da Stan Lee e Jack Kirby, Adam Warlock è comparso per la prima volta, in forma di ‘bozzolo’, nel 1967 nei fumetti de I Fantastici 4. In seguito, è stato chiamato all’appello per numerosi progetti.

WILL POULTER SARÀ ADAM WARLOCK, LA CONFERMA DI JAMES GUNN

James Gunn ha dato il suo benvenuto a Will Poulter attraverso un tweet:

“Come sapete, spesso smentisco voci false, quindi… ehm… Benvenuto nella famiglia dei Guardiani, Will Poulter. È un attore straordinario e un ragazzo meraviglioso. Ci vediamo tra un paio di settimane. #AdamWarlock #GotGVol3”.