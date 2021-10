Tg Cinema – Edizione del 13 ottobre

È online la nuova edizione del Tg Cinema.

FESTA DEL CINEMA DI ROMA, SI ALZA IL SIPARIO SULLA NUOVA EDIZIONE

La Festa del Cinema di Roma, diretta da Antonio Monda, si avvia verso il primo ciak con la sua anima pop e internazionale. Ad aprire la manifestazione, il 14 ottobre, sarà ‘Gli occhi di Tammy Faye’ di Michael Showalter con Andrew Garfield e Jessica Chastain, che sarà protagonista di un incontro con il pubblico. Fino al 24 ottobre tante le star che calcheranno il red carpet della 16esima edizione: Tim Burton, Quentin Tarantino, Alfonso Cuaron, Luciano Ligabue con Fabrizio Moro, Luca Guadagnino, i Manetti bros., che presenteranno alcune scene di ‘Diabolik’, Marco Bellocchio, che mostrerà alcune sequenze della serie su Aldo Moro ‘Esterno Notte’, e Zerocalcare, che debutterà con il suo primo progetto televisivo ‘Strappare lungo i bordi’. E ancora, Carlo Verdone con ‘Vita da Carlo’, Pierfrancesco Favino protagonista di ‘Promises’ di Amanda Sthers, Gabriele Muccino con ‘A casa tutti bene – la serie’, ‘Stories of a generation con Papa Francesco’ di Simona Ercolani e il film su Zlatan Ibrahimovic. A chiudere la kermesse sarà ‘Eternals’, il film Marvel Studios di Chloe Zhao.

CLAUDIA GERINI DEBUTTA DIETRO LA MACCHINA DA PRESA

Battuto il primo ciak nel quartiere Eur di Roma per ‘Tapirulan’, l’esordio alla regia di Claudia Gerini. Il film rappresenta per l’amata attrice un progetto ‘a tutto tondo’ curato dalla fase di ideazione fino alle riprese – che la vedono nei panni della tormentata protagonista Emma- passando per il coinvolgimento in qualità di produttrice associata e di co-sceneggiatrice. Al centro della storia c’è Emma: fa counseling online, corre sul suo tapis roulant e si illude di fuggire dal suo passato. Se da una parte il lavoro la gratifica, dall’altra, la sua vita scorre in un sottile e precario equilibrio, che si incrinerà quando, dopo venticinque anni di silenzio, irrompe sua sorella minore con una richiesta insostenibile.

‘SCREAM’, RILASCIATO IL TRAILER DEL REBOOT DEL CULT HORROR

Attimi di paura in rete. Paramount Pictures Italy ha diffuso il primo trailer italiano di ‘Scream’, il reboot del cult horror degli Anni 90 di Wes Craven, che vede tornare gli interpreti del cast originale nei loro ruoli iconici: Neve Campbell, Courteney Cox e David Arquette. Venticinque anni dopo la serie di efferati e crudeli omicidi che ha sconvolto la tranquilla cittadina di Woodsboro, un nuovo assassino con la maschera di Ghostface prende di mira un gruppo di adolescenti, facendo ripiombare la città nel terrore e riaffiorare le paure di un passato che sembrava ormai sepolto. Il film arriverà nel 2022 nelle sale italiane.

‘THE LAST DUEL’ DI RIDLEY SCOTT DAL 14 OTTOBRE AL CINEMA

Il 14 ottobre con 20th Century Studios arriva una storia vera diretta da Ridley Scott. Con ‘The Last Duel’ il regista racconta l’ultimo duello combattuto in Francia nel XIV secolo, sotto il regno del giovanissimo Carlo VI. Il cavaliere Jean De Carrouges, interpretato da Matt Damon, di ritorno dalla guerra, scopre che sua moglie Marguerite, interpretata da Jodie Comer, è stata violentata dallo scudiero e suo amico Jacques Le Gris, interpretato Adam Driver, supportato dal potente conte Pierre, interpretato da Ben Affleck. Quante sfumature può avere una verità? E quanto coraggio ci vuole per raccontarla, quando si rischia di non essere creduti e quando, soprattutto, a denunciare è una donna vittima di violenza? La pellicola racconta la stessa storia attraverso tre punti di vista alla ricerca della verità.