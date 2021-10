Ho avuto già 2 cicli regolari dopo un rapporto ma sono in ansia…

Ciao vi scrivo per chiarire una mia ansia. Ho avuto già 2 cicli regolari dopo un rapporto ma da qualche giorno ho la nausea e mi sento gonfia. Probabilmente è solo una mia ansia ma c’è probabilità di essere incinta? Grazie mille in anticipo

Anna, 21 anni

Cara Anna,

il ritorno di due cicli regolari è una conferma che non vi siano rischi elevati per una gravidanza. I sintomi che accenni potrebbe essere legati magari ad uno stato influenzale, ad una fase premestruale o eventualmente ad una somatizzazione dell’ansia e della preoccupazione.

Quando si verificano situazioni di stress vengono prodotti due ormoni il cortisolo e l’adrenalina che ci consentono di far fronte a una situazione di emergenza. Se la situazione si prolunga la reazione “ormonale” di allarme va ad influenzare l’ipotalamo, dove risiedono anche le strutture di controllo del ciclo mestruale. Questo potrebbe portare ad episodi di irregolarità che possano destare preoccupazioni.

Non vi sono elementi preoccupanti ma se l’ansia persiste puoi effettuare un test di gravidanza che rappresenterebbe un elemento concreto che può tranquillizzarti.

Un caro saluto!