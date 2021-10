La fake news fa infuriare Giulia De Lellis: “Su di me assurdità inventate”

Giulia De Lellis non ci sta. Non accetta e non accetterà mai di essere protagonista di fake news. L’influencer lo ribadisce nelle sue ultime storie dopo essere stata coinvolta nell’ennesima notizia senza fondamento. È la stessa 25 a pubblicare lo screen dell’articolo incriminato dal titolo: “Giulia parla dell’Abruzzo”.

Poche righe che riportano parole che l’ex gieffina avrebbe pronunciato sulla regione: “Oltre agli arrosticini non ha molto di interessante. Non credo sia una regione da visitare. Abbastanza inutile”. Dichiarazioni che, nelle storie, la De Lellis dice di non aver mai rilasciato.

“Mi dissocio da queste parole- scrive- soprattutto dopo tutto l’impegno privato e pubblico che nel 2016 ho inevitabilmente dedicato ad un posto che mi porto nel cuore per ovvi motivi. Anzi, mi vergogno e chiedo scusa da parte di questi sconosciuti insensibili e infelici per aver parlato in questo modo dell’Abruzzo e che provano instancabilmente a sporcarmi inventando assurdità come in questo caso“.

Parla di accanimento contro di lei Giulia e per questo spiega di aver presentato una querela contro l’autore del pezzo.