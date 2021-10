Ho un problema con la pillola, oggi mi sono dimenticata di prenderla…

Buona sera,

ho un problema con la pillola, purtroppo oggi mi sono dimenticata di prenderla alla solita ora e controllando il blister ho visto che mi ero dimenticata anche quella di ieri. Sono alla seconda settimana e non ho avuto rapporti ma il dubbio è se ho rapporti successivi a queste dimenticanze cosa devo fare? Posso averli e sono protetta? dal bugiardino non ho capito bene come devo fare. Mi potete dare un consiglio? quella di oggi l’ho presa dopo 5 ore rispetto al mio orario. Grazie mille

Anonima

Cara Anonima,

da quanto ci scrivi, escludiamo quindi un rischio gravidanza, come giustamente hai sottolineato nel riportare le informazioni. Per quanto riguarda la copertura per i prossimi rapporti, solitamente essendo la seconda settimana non vi sono rischi, e comunque hai dimenticato solo una pillola perché l’altra l’hai assunta entro le dodici ore. Di fatto saresti protetta per i rapporti successivi, ma se proprio vogliamo evitare qualsiasi rischio, proteggere con un contraccettivo ulteriore i rapporti che potrebbero esserci vi farà sentire più tranquilli. Un consiglio che vorremmo darti è comunque quello di consultare il tuo ginecologo di fiducia in modo tale da avere le giuste indicazioni sul come proseguire con l’assunzione delle restanti pillole.

Un caro saluto!