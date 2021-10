7CRIMINI è la serie a fumetti che unisce crimine e conoscenza del diritto

Per gli appassionati del crimine è arrivata in libreria una nuova serie a fumetti che unisce ‘crime’ e conoscenza del diritto. La sceneggiatrice Katja Centomo e l’avvocato Emanuele Sciarretta firmano per Tunué 7CRIMINI: una serie di sette graphic novel che accompagnerà i lettori fino al 2023. Ogni volume guida il lettore alla scoperta di un crimine diverso che, nella parte finale del volume, viene indagato e approfondito da giuristi esperti e professionisti del foro.

‘La truffa’ e vede l’approfondimento giuridico dell’avvocato penalista Enrico Maria Gallinaro con i disegni di Marco Caselli. A guidare questo percorso tra fiction e legge c’è il testimonial d’eccezione Massimo Picozzi, psichiatra e scrittore, star televisiva e indomito esploratore dei territori più oscuri e sconosciuti della psiche umana. A dare un volto al protagonista della serie è invece Daniele Caluri, fumettista di grande esperienza e indiscusso talento nel panorama artistico italiano. La prima uscita di 7CRIMINI si intitolae vede l’approfondimento giuridico dell’avvocato penalistacon i disegni diA guidare questo percorso tra fiction e legge c’è il testimonial d’eccezionepsichiatra e scrittore, star televisiva e indomito esploratore dei territori più oscuri e sconosciuti della psiche umana. A dare un volto al protagonista della serie è invecefumettista di grande esperienza e indiscusso talento nel panorama artistico italiano.

7CRIMINI: IL PRIMO VOLUME ‘LA TRUFFA’



Bloccato in un rifugio montano da una tormenta, un gruppo di persone si mette all’ascolto del racconto di uno di loro, il giudice Massimo D’Ettori, che inizia a parlare dei sette crimini che meglio descrivono la parte oscura dell’animo umano e lo fa presentando casi che gli sono effettivamente capitati in aula nello svolgimento della sua mansione. Il primo crimine a venire raccontato è la truffa, seguendo la vicenda di Greta Milton, giovane ma già spregiudicata truffatrice di professione. Quando il suo complice Giorgio le presenta un cliente che pare in tutto e per tutto la preda perfetta, dopo una gavetta partita dai piccoli raggiri Greta sente arrivato il momento per piazzare il colpo grosso. Inizia così a tessere intorno al malcapitato Mario una tela fatta di stuzzicanti avances sfruttando l’appetito sessuale per attirare la vittima in trappola. Ma cosa succederebbe se il truffatore finisse… per essere truffato?

7CRIMINI: LA SERIE

7CRIMINI esemplari. Sette casi che esplorano i reati nel paradosso della finzione, coinvolgendo il lettore prima a livello emotivo e poi, nell’appendice finale di ogni libro, lo riconducono alla realtà, attraverso l’analisi e l’approfondimento di avvocati e specialisti che offrono una lettura giuridica della vicenda. Protagonista è Massimo D’Ettori, un magistrato fuori dagli schemi, che, bloccato dalla bufera in un rifugio insieme a un gruppo di alpinisti, decide di intrattenere i suoi compagni descrivendo quelli che per lui sono i sette crimini esemplari. Katja Centomo e Emanuele Sciarretta, gli autori letterari della serie e degli episodi, creano così una narrazione ipnotica, a cavallo tra fiction e la legge. A svilupparsi non è però solo la trama verticale del singolo episodio, ma anche quella orizzontale che si dipana lungo tutto l’arco della miniserie e che porterà la stessa figura del narratore, il giudice Massimo D’Ettori, ad acquisire progressivamente dettagli e sfaccettature sempre più coinvolgenti, fino al colpo di scena finale. I crimini che verranno raccontati e affrontati nella serie 7 Crimini sono: La truffa, La violenza, L’estorsione, L’associazione a delinquere, Il rapimento, Il furto, L’omicidio. A disegnare le storie alcuni dei nomi più conosciuti e apprezzati del mondo del fumetto, oltre a Daniele Caluri, ci saranno Giorgio Pontrelli, Bruno Brindisi, Bruno Cannucciari e molti altri.