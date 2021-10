Ghali collabora con McDonald’s: cambia il Big Mac sulle note di un inedito del rapper

Il Big Mac di McDonald’s cambia veste e si rinnova a suon di musica. Quella di Ghali nello specifico. Il rapper collabora con l’azienda e diventa testimonial della campagna di lancio del nuovo panino: il più celebre del menù del fast food. Cambia il pane e il modo di cucinare la carne per un risultato che McDonald’s promette essere ancora “più succososo”.

Dal 20 ottobre scansionando il QR code ricevuto con l’acquisto di un Big Mac sarà possibile ricevere un’anteprima di un inedito che Ghali ha realizzato appositamente per la campagna pubblicitaria.

Un pezzo nato con entusiasmo visto che il fast food è uno dei posti frequentati dal rapper: “Da sempre McDonald’s è un posto in cui mi sento a casa– ha raccontato Ghali – ci andavo da bambino quando mamma riusciva a portarmi e ancora oggi mi capita di andarci con gli amici. L’idea di poter collaborare oggi con quello che è stato un simbolo di divertimento e spensieratezza durante la mia crescita mi rende molto orgoglioso; è un cerchio che si chiude”.

Ghali è uno dei tanti artisti che ha avviato una partnership con McDonald’s: celebri sono quelle realizzate con Travis Scott e J Balvin.

Lo spot con lo spoiler della canzone

Ulteriori dettagli saranno rivelati a breve ma, per festeggiare la novità, alla fine di ottobre avrà luogo in un ristorante McDonald’s uno speciale evento in cui sarà possibile assaggiare il nuovo Big Mac.