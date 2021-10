Amici 21, anticipazioni quinta puntata: 2 eliminazioni inaspettate

Eliminazioni inaspettate nella nuovo pomeridiano di Amici 21.

La registrazione della quinta puntata è avvenuta il 13 ottobre, ma sarà trasmessa su Canale 5 domenica 17 ottobre alle 14.00.

Ospiti in studio i The Kolors e Ermal Meta.

Quest’ultimo è stato chiamato anche come giudice per valutare le esibizioni dei cantanti che si sono confrontati con una prova a sorpresa.

Le eliminazioni

(Attenzione spoiler)

Due sono gli allievi eliminati in questa puntata, uno di canto e uno di ballo.

Il primo a lasciare la scuola di Amici 21, a sorpresa, è Matt.

Il ballerino è stato messo in sfida da Alessandra Celentano, che voleva un allievo all’altezza del suo sfidante, Guido.

Kledi, chiamato a giudicare le loro esibizioni, preferisce quest’ultimo.

Matt deve lasciare la scuola.

Seconda eliminazione nella categoria di canto.

Elisabetta perda la sfida contro Alessandra e deve lasciare la scuola.

