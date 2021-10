Tg Diregiovani – Edizione del 14 ottobre 2021

Nelle news del Tg Diregiovani di oggi:

AL VIA LA FESTA DEL CINEMA DI ROMA

Si alza il sipario sulla Festa del Cinema di Roma, evento diretto da Antonio Monda, in programma da oggi al 24 ottobre. Tante le star che calcheranno il red carpet della 16esima edizione. Tra queste: Tim Burton, Quentin Tarantino, Alfonso

Cuaron, Luca Guadagnino, e ancora Manetti bros. e Zerocalcare, che debutterà con il suo primo progetto televisivo ‘Strappare lungo i bordi’. A chiudere la kermesse sarà ‘Eternals’, il film Marvel Studios di Chloe Zhao;

– LA RAI SMENTISCE: “MAI PRESENTATA QUERELA CONTRO FEDEZ”

“Non è esatto dire che la Rai ha ritirato la querela contro Fedez. La Rai la querela non l’ha mai presentata nei 90 giorni previsti, è diverso”. Qualche giorno dopo la notizia del passo indietro dell’azienda di viale Mazzini, è l’amministratore delegato Carlo Fuortes a mettere i puntini sulle ‘i’ e a spiegare come sono andate veramente le cose dopo il polverone sollevato dal discorso del rapper al Concertone del Primo Maggio. In audizione della commissione di Vigilanza, così, Fuortes ha negato tutto precisando, tra l’altro, che l’attuale Cda della Rai si è insediato il 15 luglio, ben 75 giorni dopo il Concertone. E Fedez non sarebbe stato, quindi, tra le priorità in agenda;

– ONLINE IL TRAILER DI ‘HOME SWEET HOME ALONE’, REMAKE DI ‘MAMMA HO PERSO L’AEREO’

È online il trailer di ‘Home Sweet Home Alone’, remake di ‘Mamma, ho perso l’aereo’, amatissima commedia del 1990. La pellicola debutterà il 12 novembre in esclusiva su Diney+ , Giorno del ‘Disney+ Day’, celebrazione mondiale che coinvolgerà tutte le divisioni ‘The Walt Disney Company’. La storia del film è incentrata su Max Mercer, ragazzo dispettoso e pieno di risorse che è stato lasciato a casa mentre la sua famiglia è in Giappone per le vacanze. Così, quando una coppia sposata che cerca di recuperare un cimelio dal valore inestimabile mette gli occhi sulla casa della famiglia Mercer, tocca a Max proteggerla dagli intrusi;

– ESCE IL 19 NOVEMBRE IL NUOVO ALBUM DI ADELE

Dopo i rumors di questi giorni è la stessa Adele a confermare l’arrivo del suo prossimo disco. L’artista ha annunciato sui social data e titolo del progetto. Si chiamerà ’30’ e arriverà su tutte le piattaforme il 19 novembre. Anticipato dal singolo in uscita stasera a mezzanotte, ‘Easy on me’, il progetto è il quarto della carriera della 33enne, ferma discograficamente al 2015. “Non mi sono mai sentita così in pace nella mia vita. Così, sono pronta a far uscire questo album”, ha scritto Adele;

– AKA 7EVEN ANNUNCIA ‘7 VITE’, IL SUO PRIMO ROMANZO

Aka 7even si racconta nel suo primo romanzo ‘7 vite’, in uscita per Mondadori il 23 novembre. Dalla cameretta della sua casa, all’esperienza di X Factor, fino al successo raggiunto ad Amici 20, Aka 7even parla della sua infanzia, dei suoi sogni e di come la musica lo abbia salvato da se stesso e dal mondo che non sempre lo capiva. Un romanzo autobiografico in cui l’artista racconta senza filtri la sua vita, segnata da un incidente che lo ha cambiato per sempre.