“Maimamma”, La Rappresentante di Lista annuncia il suo primo romanzo

Il 2021 è proprio l’anno de La Rappresentante di Lista. Il gruppo ha iniziato partecipando al Festival di Sanremo, ha continuato lanciando il disco “My mamma” e ora annuncia l’uscita del primo romanzo. È da oggi in preorder “Maimamma”, il libro edito da Il Saggiatore che Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina pubblicheranno il 28 ottobre.

I due artisti tornano con un progetto legato a filo diretto con l’ultimo disco, con cui condivide la genesi e le tematiche. “Maimamma” è il romanzo di un’intera generazione, la storia di una donna – Lavinia – che sta per dare alla luce un figlio alle soglie dell’apocalisse.

“Cos’è Maimamma? Un libro, un romanzo. Maimamma è la storia che ci ha ispirato la scrittura del nostro ultimo album, My Mamma. – racconta LRDL – Abbiamo iniziato a raccontare questa storia più di 10 anni fa. Dentro ci siamo noi, ovviamente. Ma soprattutto c’è Lavinia. Lavinia è la protagonista della storia. Quando l’abbiamo incontrata aveva appena compiuto trent’anni. Nella sua vita ha preso delle scelte molto diverse da quelle che avremmo preso noi. E forse è per questo che l’abbiamo seguita, così profondamente. Seguitela. Lei è una ragazza bionda, con gli occhiali. Indossa sempre una maglia bianca che nasconde a malapena un pancione che presto diventerà grande come il mondo. Non dev’essere facile per lei ritrovarsi incinta proprio adesso. Lo sapete, no? Non manca molto alla fine”.