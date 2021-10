Tg Diregiovani – Edizione del 15 ottobre 2021

Nelle news del Tg Diregiovani di oggi:

– GHALI COLLABORA CON MCDONALD’S E LANCIA IL NUOVO INEDITO

Il Big Mac di McDonald’s cambia veste e si rinnova con la musica di Ghali.Il rapper è il nuovo testimonial della campagna di lancio del nuovo panino: il più celebre del menù del fast food. Cambia il pane e il modo di cucinare la carne per un risultato che McDonald’s promette essere ancora “più succososo”. Dal 20 ottobre scansionando il QR code ricevuto con l’acquisto di un Big Mac sarà possibile ricevere un’anteprima di un inedito che Ghali ha realizzato appositamente per la campagna pubblicitaria. L’interprete di ‘Cara Italia’ è uno dei tanti artisti che ha avviato una partnership con McDonald’s: celebri sono quelle realizzate con Travis Scott e J Balvin;



– BLANCO SI COMPLIMENTA CON SANGIOVANNI

Sono due talenti rivelazione del 2021 e sarebbe fantastico sentirli in un featuring. In attesa che accada, Blanco e sangiovanni si professano stima reciproca. Il cantante di “Mi fai impazzire” ha regalato il disco in vinile del suo album di debutto “Blu Celeste” ad alcuni artisti, tra questi anche sangiovanni. Ad accompagnare il vinile una dedica speciale, in cui Blanco si complimenta con l’ex allievo di Amici 20 per i suoi incredibili traguardi. “Stai spaccando le classifiche perché hai un sacco di talento e sei una gran persona. Buona fortuna in tutto”. sangiovanni ha risposto alle belle parole con la musica: nelle sue storie Instagram, oltre a pubblicare la dedica di Blanco, ha condiviso con i suoi follower l’ascolto del brano ‘Finché non mi seppelliscono’, in riproduzione dal vinile;



– FIFA CAMBIA NOME? EA SPORTS REGISTRA IL NUOVO MARCHIO

Dopo PES, diventato da questa edizione eFootball, anche FIFA potrebbe presto cambiare nome. Nei registri dell’Ufficio per la proprietà intellettuale dell’Unione Europea, è stato trovato un nuovo marchio registrato ufficialmente da Electronic Arts, denominato EA Sports FC (Electronic Arts Sports Football Club). La scelta di cambiare nome sarebbe di natura economica. Nei giorni scorsi, il vicepresidente di EA Sports, Cam Weber, aveva annunciato l’ipotesi di un cambio di nome a causa della scadenza sui diritti di denominazione con la FIFA (Federazione internazionale di calcio). Si tratta di un accordo di 1 miliardo di dollari per utilizzare il nome FIFA nei prossimi 4 anni. Non sorprende, dunque, che i vertici di EA Sports abbiano rivisto la possibilità di rinunciare al nome, cambiandolo definitivamente;



– ESCE OGGI ‘NIENTE’, IL NUOVO SINGOLO DI ULTIMO

È disponibile da oggi l’ultimo singolo di Ultimo, ‘Niente’, anticipazione del nuovo progetto discografico dell’artista, ‘Solo’, in uscita il 22 ottobre. ‘Niente’ è un brano tagliente, in cui il cantante esprime tutta la sua rabbia e le sue emozioni. Il nuovo album, segna il ritorno di Ultimo a due anni e mezzo da ‘Colpa delle favole’, durante i quali il cantautore ha collezionato 44 dischi di platino, 17 dischi d’oro ed il primato di artista italiano più giovane di sempre ad esibirsi in uno stadio;

– ‘EUROVISION 2022’: GLI EUGENIO IN VIA DI GIOIA LANCIANO LA LORO SIGLA

Giocano in casa i torinesi Eugenio in Via di Gioia che, con il loro stile scanzonato, lanciano sul web un’ironica proposta di sigla per ‘Eurovision 2022’. “Thanks Maneskin Eurovision in Turìn” canta la band che, tra luoghi comuni italiani e piemontesi, tira in ballo “mafia, pizza e mandolin” ma anche “bagna cauda e bicerin”. Inutile dire che la sigla Eurovision degli Eugenio in Via Di Gioia sta conquistando i consensi della rete. Si aspettano solo i commenti ufficiali degli organizzatori del contest.