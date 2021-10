Miguel Gobbo Diaz: “In amicizia non esistono limiti e giudizi” – VIDEO

Una storia animata e universale tra inclusività e social. Ron – Un amico fuori programma ha animato la seconda giornata di Alice nella Città (in programma fino al 24 ottobre), la sezione autonoma e parallela dedicata agli esordi, al talento e alle nuove generazioni. In occasione della premiere abbiamo incontrato sul red carpet Miguel Gobbo Diaz, che presta la voce a Eric. La nuova avventura d’animazione, targata 20th Century Studios e Locksmith Animation, arriverà il 21 ottobre nelle sale italiane, distribuita da The Walt Disney Company Italia.

RON – UN AMICO FUORI PROGRAMMA, LA STORIA

Il film 20th Century Studios e Locksmith Animation Ron – Un Amico Fuori Programma è la storia di Barney, un impacciato studente delle medie e di Ron, il suo nuovo dispositivo che cammina, parla e si connette digitalmente e che dovrebbe essere il suo ‘migliore amico pronto all’uso’. Nell’era dei social media, gli esilaranti malfunzionamenti di Ron lanciano i due in un viaggio ricco di azione in cui il ragazzo e il robot fanno i conti con la meravigliosa confusione della vera amicizia.

RON – UN AMICO FUORI PROGRAMMA, IL TRAILER