GF Vip. Manuel Bortuzzo potrebbe lasciare la casa per problemi di salute

Dopo aver emozionato i telespettatori mettendosi in piedi grazie all’uso dei tutori, Manuel Bortuzzo potrebbe abbandonare, suo malgrado, la casa del GF Vip. A rendere incerta la sua permanenza nel reality di Canale 5 è un’infezione alla vescica che gli sta dando non pochi problemi.

Manuel Bortuzzo preoccupato: “Non è normale”

Il 22enne triestino ha già sofferto di questo problema, che le volte scorse però è capitato raramente (1 volta ogni sei mesi). Da quando è nella casa invece l’infezione si è presentata per tre volte, preoccupando molto Bortuzzo che ha espresso la sua preoccupazione sull’infezione ai colleghi dicendo che “non è normale2. A questa situazione inoltre, sono associati dolori che rendono la sua permanenza nel programma poco piacevole.

Manuel sarà sottoposto oggi a visita medica per capire lo stato della sua situazione e non è escluso che stasera in puntata venga annunciata la sua uscita.