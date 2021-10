Stromae è tornato: il cantante di “Alors on dance” pubblica un nuovo brano

Se siete veri appassionati di musica non potete aver dimenticato pezzi come “Alors on dance” e “Papaoutai”, brani che hanno lanciato Stromae nel panorama internazionale. Il cantautore, assente da 5 anni, oggi torna con un nuovo inedito. È su tutte le piattaforme con “Santé”.

Registrato a Bruxelles e prodotto da Mosaert (l’etichetta creativa dietro al progetto Stromae), il brano, con un ritmo ispirato ai ritmi popolari colombiani (la Cumbia) con influenze electro, è un tributo alla working class. Un grazie per tutte quelle persone che macinano le loro giornate sempre uguali (mentre gli altri si stanno divertendo) raccontato con una ironia pungente. Il video ufficiale esce alle 18 in punto.

Stromae è tra gli artisti internazionali più amati nel nostro paese dove l’artista belga di origini ruandesi è stato accolto tra il 2013 e il 2014 dal pubblico e dalla critica in modo più che entusiastico festeggiando l’innovativo mix di chanson française e musica elettronica che caratterizza da sempre la sua produzione artistica.

I fan di tutto il mondo ora possono finalmente tornare ad ascoltare qualcosa di inedito del produttore, cantante, autore, compositore, performer e regista belga (il cui nome altro non è che un gioco di parole che arriva dall’inversione sillabica della parola maestro).