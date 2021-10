Pretelli imita Irama e le fan impazziscono: l’esibizione a Tale e Quale Show

Ormai i suoi fan non aspettano altro: il venerdì sera l’hashtag #prelemi su Twitter è inondato di contenuti di Tale e Quale e Show, il programma di Carlo Conti in prima serata su Rai uno che vede tra i protagonisti Pierpaolo Pretelli, cantante ed ex concorrente del GFVIP, il programma oggi diretto antagonista del talent sul primo canale. Dopo aver imitato sangiovanni, Achille Lauro e Clementino, è il turno di Irama: la sua esibizione non delude le attese: la fusione tra i due è un mix esplosivo.

PRETELLI IMITA IRAMA