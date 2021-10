Bella Thorne e Benjamin Mascolo: “Ci sposiamo sul Lago di Como” -VIDEO

“Ci sposiamo in Italia, sul lago di Como. Quando ci siamo andati abbiamo detto ‘se ci sposeremo dovremmo farlo qui’. Quindi è una promessa che dobbiamo mantenere“. Benjamin Mascolo ha rivelato alcuni dettagli sull’imminente matrimonio con Bella Thorne, durante la conferenza stampa, ad Alice nella Città, di ‘Time is Up’ di Elisa Amoruso che li vede nei panni dei protagonisti. Ci saranno non uno, ma ben due matrimoni. “Il secondo lo celebreremo in America con i nostri amici e familiari. I produttori di ‘Time is Up’ sono invitati– ha proseguito- perché è anche colpa loro se ci sposiamo. Loro mi hanno sostenuto nelle spese della proposta“. Sì, perché Benjamin ha chiesto a Bella di diventare sua moglie durante le riprese dell’ultima scena del film. “Elisa potrà dirigere il video del matrimonio“, ha aggiunto Thorne con ironia.

BELLA THORNE E BENJAMIN MASCOLO SI SPOSANO SUL LAGO DI COMO