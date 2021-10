Salve, sono una ragazza di 20 anni e da un giorno ho notato una piccola pallina dura vicino alle grandi labbra. Non è una bolla piena di liquido, ma proprio una piccola pallina di nemmeno mezzo centimetro un po’ rossa. Sembra quasi un pelo incarnito o qualcosa di simile. Non avverto bruciore o dolore, avverto fastidio solo se premo la pallina o cerco di “schiacciarla”. Ho osservato la zona e non mi sembra di riscontrare delle vescicole tipiche dell’herpes genitale. Come mi comporto?

Ragazza, 20 anni

Cara Ragazza,

in una consulenza online è impossibile effettuare diagnosi specifiche perchè non possiamo raccogliere i dettagli della tua storia anamnestica nè abbiamo strumenti diagnostici specifici per poter fare delle valutazioni più approfondite e puntuali.

Solitamente quando si tratta di Herpes genitale i primi sintomi sono dolore e prurito. A distanza di alcuni giorni dall’infezione possono formarsi piccole vescicole rosse o bianche. Si formano delle ulcerazioni dolorose superficiali o più profonde, che possono anche sanguinare. Tendono a guarire nel giro di poche settimane da sole mentre in una fase successiva l’infezione potrebbe recidivare causando sintomi simili all’influenza.

Come tu stessa hai notato potrebbe essere legati ad un pelo incarnito oppure potrebbe essere una infiammazione delle ghiandole del Bartolini. Il nostro consiglio è quello di confrontarti con il tuo ginecologo di riferimento che con una visita più approfondita saprà valutare meglio la zona e la tipologia di cisti e scegliere il trattamento più adeguato. Spesso prevale la vergogna e il timore di fare domande stupide ma la prevenzione è non solo un dovere ma un nostro diritti, e gli specialisti sono lì non per giudicarci ma per fornirci tutti gli strumenti utili per gestire le ansie.

Un caro saluto!