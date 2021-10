tha Supreme si salva dagli attacchi degli hacker e fa un annuncio importante

Per giorni il profilo Instagram di tha Supreme è stato preso d’assalto da una serie di attacchi hacker. Piccole incursioni, consensuali, che ieri hanno avuto il loro culmine con un annuncio importante. Il rapper sta tornando con un singolo.

“Ci siamo riusciti finalmente – si legge in un messaggio che il rapper e producer manda direttamente dallo spazio – ho trovato il modo per far ritornare la mia musica sulla terra, il 22 dovrebbe arrivare. Se riuscite a trovarla caricatela su tutte le piattaforme, ve me sarei grato”.

L’artista non ha svelato ulteriori dettagli ma l’alone di mistero è ormai un must per lui.