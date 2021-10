Pace fatta tra Wanda Nara e Icardi? Lei: “Che bella la mia mano senza anello…”

La quiete dopo la tempesta? Sembra essere tornato il sereno tra Mauro Icardi e Wanda Nara. Almeno a giudicare dalla story Instagram del centravanti ex Inter che in occasione della festa della mamma in Argentina ha postato una foto con geolocalizzazione Milano in compagnia della moglie.

Post e story che tuttavia la modella argentina non ha rilanciato, anzi…questa mattina ha lanciato anche un messaggio criptico, mostrando la sua mano senza anello. Un messaggio a Maurito…?

È evidente che il centravanti del Psg ha fatto un tentativo di riappacificazione, ma non è detto che la riconciliazione già avvenuta? Il 16 ottobre Wanda aveva fatto esplodere la bomba pubblicando una frase che non lasciava spazio all’immaginazione. “Un’altra famiglia rovinata per una tr**a“, aveva scritto.

Il riferimento, si è scoperto nelle ore successive, è a un presunto tradimento di Mauro con l’attrice 29enne Maria Eugenia Suarez detta ‘China’, a quanto pare amica di Wanda.

“Chi di spada ferisce, di spada ferisce”, hanno pensato i detrattori della showgirl. La storia tra Wanda Nara e Mauro Icardi è nata infatti da un tradimento: lei era legata al calciatore (e all’epoca grande amico di Icardi) Maxi Lopez, da cui aveva avuto tre figli, Benedetto, Valentino e Costantino. Wanda e Mauro hanno invece dato alla luce due bambine: Francesca e Isabella.