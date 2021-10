Dance! In arrivo in libreria l’inno alla danza di Maurane Mazars

DANCE! IL LIBRO

Uli ha un sogno: diventare un famoso ballerino di Broadway. È uno studente di danza moderna presso la prestigiosa scuola Folkwang in Germania nel 1957. Da appassionato di musical, Fred Astaire e Gene Kelly sono i suoi idoli. Il giovane viene però deriso dai suoi compagni, che disprezzano questo genere “dell’oltre Atlantico”, considerato poco tecnico e non abbastanza artistico. La personalità energica ed estroversa di Uli è in netto contrasto con la malinconia dell’Europa del dopoguerra. Durante un viaggio a Berlino incontra Anthony, un giovane ballerino americano. L’attrazione è immediata. Anthony convince Uli a partire per New York e tentare la fortuna a Broadway. Inizierà un’avventura che lo porterà in una nuova vita vivace e in continuo movimento.