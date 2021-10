Da Steve LaChance a Giuliano Peparini: il dolore dei maestri di Amici per la morte dei ballerini

Il mondo della danza è in lutto per la prematura scomparsa dei tre ballerini italiani morti in un incidente in Arabia Saudita. Antonio Caggianelli di Bisceglie, 33 anni; Nicolas Esposto di San Giovani Gemini, nell’Agrigentino, 28 anni; e Giampiero Giarri, di Roma, 32 anni erano in Medio Oriente per uno spettacolo inaugurale di un nuovo teatro. Fatale una gita con guide turistiche annesse tramutatasi in tragedia.

Non è ancora chiara la dinamica di quanto accaduto, ma secondo una prima ricostruzione i tre artisti erano a bordo di una vettura nei pressi di Riad per una escursione nel deserto. L’auto sarebbe uscita fuori percorso cadendo da un dirupo. C’erano 9 persone a bordo, compreso i nostri connazionali. Volti noti della televisione italiana, la notizia della loro morte ha sconvolto molti, tra cui anche due coreografi che hanno fatto parte del gruppo dei maestri di Amici di Maria De Filippi, programma amatissimo dai ragazzi.

Steve LaChance ha prima fatto un post in cui manifestava tutto il suo dolore

Poi, interpellato da Fanpage.it, ha aggiunto: “Antonio si era diplomato con me dopo un percorso durato due anni. Mi seguiva da quando era piccolo, gli facevo lezione. Per me era come un secondo figlio, un bravissimo ragazzo. Con Giampiero, invece, avevo lavorato due volte. Lo avevo voluto per un passo a due a UnoMattina in famiglia e in quell’occasione aveva ballato con Giulia Ceccarelli. Successivamente, lo avevo voluto per la coreografia del videoclip ‘Occhio per occhio’ di Anna Tatangelo. L’altro ragazzo, Nicolas, non lo conoscevo personalmente però ne avevo sentito parlare nell’ambiente perché era considerato molto bravo, professionale e disciplinato”.

Anche Giuliano Peparini, altro protagonista del programma su Canale 5, ha mostrato suoi social il proprio dolore, anche se non ha voluto aggiungere altro.