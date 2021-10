Ho fatto petting, sia io che lui eravamo completamente vestiti…

Salve,

ho fatto petting il 29 agosto, e sia io che lui eravamo completamente vestiti. Lui aveva dei pantaloncini di tessuto e io dei leggings da palestra. Avevamo l’intimo sotto. Il ciclo lo scorso mese mi è venuto. Posso stare tranquilla di non essere incinta? Ho anche fatto tre test di gravidanza prima che mi arrivasse il ciclo, ed erano negativi.

Vi sto chiedendo questo perchè lui ha eiaculato, anche se poco.

Anonima

Cara Anonima,

con il solo petting, quindi in assenza di un rapporto completo, non può avvenire il concepimento, per lo più con l’ulteriore barriere degli abiti. Inoltre, è già arrivato il ciclo e sono stati effettuati tre test, tutti negativi.

Per tali ragione, non c’è nessun reale motivo per preoccuparsi per una gravidanza.

Ci chiediamo come mai abbia questi dubbi, è possibile che tu stia alle prime esperienze e ancora non sappia come muoverti, se hai bisogni di qualsiasi chiarimento torna a scriverci.

Un caro saluto!