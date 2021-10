Ken si trasforma in sirenetto contro gli stereotipi di genere

Dopo la Barbie Samantha Cristoforetti e una serie di giocattoli inclusivi, la Mattel annuncia una nuova versione di Ken. Da sempre il fidanzato di Barbie, ora il ragazzo si trasforma in sirenetto. Nel Re Tritone per la precisione.

Un’operazione che mira ancora di più a lanciare un segnale contro gli stereotipi di genere. Per tutti quei bambini che non si sentono rappresentati dalle attuali bambole in commercio. Capelli lunghi bloccati da due fermagli e una coda completamente rosa per un look da vero signore degli oceani: così Mer-Ken, questo il suo nome dall’unione di mermaid e Ken, si presenta a chi vorrà averlo nella sua collezione.

E la sua descrizione non è da meno: “Emerso dal suo regno acquatico, indossa una scintillante armatura color oro rosa e un pettorale incastonato di conchiglie. I suoi ornamenti regali e le pinne iridescenti sono perfetti per un dominatore del mare. L’articolazione consente infinite possibilità di posa“.

Mattel dà, insomma, uno schiaffo alla mascolinità tossica e propone una versione di Ken scelta da un sondaggio online realizzato con alcuni aspiranti acquirenti. Al momento, Mer-Ken è a tiratura limitata ed è disponibile in preorder sul sito creations.mattel.com. Uscirà a giugno 2022.