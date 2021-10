Quentin Tarantino alla Festa del Cinema di Roma – VIDEO

Non ha bisogno di presentazione. I suoi film fanno parte della storia del cinema mondiale e il tuo nome è molto di più: un genere, un’icona, un’istituzione della settima arte e, perché no, una divinità. Quentin Tarantino è atterrato a Roma per incontrare il pubblico della 16esima edizione della Festa del Cinema e ritirare il premio alla Carriera, che gli è stato consegnato dal maestro dell’horror Dario Argento.