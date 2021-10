Ghali risponde agli haters: “Della mia vita ho ancora traumi, non mi butterete giù”

Sembra proprio che i fan di Ghali abbiano davanti un periodo allettante. Il rapper, dopo aver annunciato la collaborazione con McDonald’s (ne avevamo parlato QUI), ora svela attraverso i suoi canali social l’arrivo di un inedito. Si tratta di “Wallah”, il brano che è proprio quello creato per il celebre fast food. Sarà disponibile su tutte le piattaforme dal 29 ottobre ma lo è già in presave e preadd.

Il brano racconta l’urgenza, forte oggi come non mai, di tornare a ballare, di stare insieme agli altri e lo fa con delle barre avvolgenti che ricordano i primissimi lavori dell’artista appoggiate sopra alla produzione curata da Merk and Kremont già complici della straordinaria hit di “Good Times” Nel brano ad ulteriore conferma dell’ispirazione internazionale del progetto artistico di Ghali, italiano, arabo e francese si inseguono finendo per mescolarsi in un’unica lingua senza appartenenza se non quella del ritmo.

La lettera i fan e agli haters

La collaborazione del rapper con la multinazionale, come quella precedente con Benetton, non è, però, piaciuta a tutti i fan dell’artista. Qualcuno ora lo accusa di essere un venduto, di essersi allontanato dai veri valori che lo hanno spinto a fare musica. Il 28enne, così, non si nasconde dietro un dito e risponde in maniera diretta tramite una storia:

“Ovvio che mi vendo se mi comprate. Rappo e scrivo da quando ho 10 anni e per strada ho vissuto cose che fanno veramente male ad un bambino, di cui ho ancora i traumi ma che a voi affascinano perché siete cresciuti con entrambi i genitori, in una casa calda e con le vacanze assicurate. Veramente pensate di potermi sminuire o buttare giù da dietro uno schermo? Sono anni che vi faccio parlare e credere a quello che volete mentre ogni mattina mi sveglio portando a casa più pani e scavallando i vostri risultati. Rincorrendo i miei sogni come mi pare e piace. Penso fermamente che voi odiatori stiate vivendo una realtà distorta subendone tutto ciò che ne concerne, idolatrando chi mente, abbagliati da stronzate, senza gusto e senza cultura. Siete ribelli di voi stessi perché non riuscite ad accettarvi e non riuscite a smettere di odiare. Un inferno anticipato insomma. Da quando anni fa un fan mi disse: “Hai poco tempo per chi ti segue, usalo per chi ti vuole bene e non per chi ti vuole buttare giù” ho iniziato a fare così. Però io voglio farvi capire che vi vedo, vi sento e mi date tanta forza per andare avanti dai tempi di Troupe D’Elite. Ovvio che mi vendo se mi comprate”.

Ghali va avanti per la sua strada e annuncia di aver acquisito tutti i master della sua musica. Insomma, non è la ricerca affannata del successo a guidarlo e oggi vuole farlo capire ai fan più che mai.