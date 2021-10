Amici 21, anticipazioni pomeridiano: ecco chi sono gli eliminati

Appuntamento ricco di sorprese quello del sesto pomeridiano di Amici 21.

La puntata è stata registrata il 20 ottobre ed andrà in onda domenica 24 settembre su Canale 5 a partire dalle 14.

Ospiti in studio Pio e Amedeo e Alessandra Amoroso, che presenterà il suo nuovo album di inediti “Tutto Accade”, in uscita il 22 ottobre.

Nel sesto pomeridiano anche nuovi eliminati.

Le eliminazioni

(Attenzione spoiler)

Due sono i ragazzi che hanno lasciato la scuola di Amici 21.

Rudy Zerbi ha preso la sua decisione: Giacomo è stato sostituito da Simone, che già si trovava in casetta.



Eliminata Flaza: la cantante, ancora una volta, ha trasgredito le regole, non rispettando gli orari della prova costume. Per questo motivo, Lorella Cuccarini ha deciso di non farla restare nella scuola.

